Der ehemalige "Entenkeller" in Berlin-Frohnau ist am Sonntagabend in Brand geraten. Der Dachstuhl brenne, dies sei weithin sichtbar, sagte ein Feuerwehrsprecher. 80 Einsatzkräfte seien Dort, um zu löschen.



Da des Haus frei stehe, habe auch keine Gefahr für angrenzende Gebäude bestanden. Die

Löscharbeiten gestalteten sich nach Angaben des Sprechers schwierig. "Das ist eine sehr komplexe Dachkonstruktion mit mehreren Gauben und Spitzgiebeln", sagte der Sprecher am späten Abend.



In einem Tweet teilte die Berliner Feuerwehr mit, dass niemand verletzt wurde.