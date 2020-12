Feuer in Spandauer Sporthalle ausgebrochen

In Berlin-Spandau ist am Donnerstagnachmittag die Sporthalle einer Schule in Brand geraten.

Das meldete die Berliner Feuerwehr. Es brannten demnach Fassadenteile der Sporthalle in der Münsingerstraße.



Die angrenzende Schule wurde evakuiert, verletzt wurde niemand.