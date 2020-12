Bei einem Seniorenheim in Berlin-Biesdorf gibt es einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften. Mehrere Bewohner des Seniorenheims seien vermutlich an Corona erkrankt, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr rbb|24 am Sonntagnachmittag.



In einem Tweet der Berliner Feuerwehr ist von neun Rettungswagen und mehreren Notärzten im Einsatz in Berlin-Biesdorf die Rede. Wie der Feuerwehrsprecher rbb|24 sagte, sollen die Rettungskräfte mögliche schwer Erkrankte ins Krankenhaus bringen. Drei Patienten würden in Kliniken zur Behandlung gefahren, ein vierter könnte dazukommen, erklärte der Sprecher.