Vor dem Potsdamer Amtsgericht ist am Freitag der erste Prozess wegen Gottesdienst-Störung zum Baustart des neuen Garnisonkirchturms 2017 gegen Auflagen eingestellt worden. Das Verfahren sei vorbehaltlich der Zahlung einer Geldbuße von jeweils 250 Euro an eine gemeinnützige Organisation und an den Geschädigten eingestellt worden, sagte ein Gerichtssprecher nach der Verhandlung. Verantworten musste sich ein 35-Jähriger wegen Widerstand gegen einen Vollstreckungsbeamten und Körperverletzung.

In einem weiteren Verfahren soll ab Mitte 2021 gegen drei weitere Angeklagte verhandelt werden. Begleitet wurde die Gerichtsverhandlung am Freitag von einer Protestaktion gegen den Wiederaufbau der Garnisonkirche vor dem Gerichtsgebäude, an der etwa 25 Personen teilnahmen. Das erste Verfahren war kurzfristig wegen Corona auf Dezember verlegt worden.