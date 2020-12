Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwochmorgen vor gebietsweiser Glätte durch überfrierende Nässe oder Reif. Die Warnung gilt für Berlin und für ganz Brandenburg bis 10 Uhr morgens.



Die Temperaturen liegen in Berlin und in Brandenburg um die null Grad. In Welzow wurden gegen 7 Uhr minus drei, in Altdöbern minus zwei Grad gemessen.