Bild: dpa/Schoening

Schäden durch Sprayer an U-Bahnen - "Es gibt einen regelrechten Graffiti-Tourismus"

30.12.20 | 14:01 Uhr

Wenn U-Bahnen in Berlin besprayt werden, fahren sie zur Reinigung in eine Waschstraße. Laut BVG passiert das immer häufiger, so dass der Betrieb kaum noch hinterherkommt - und die Graffiti-Züge fahren lässt. Sprayer fühlen sich offenbar ermutigt. Von Vanessa Klüber

Wenn ihre Graffiti auf einem Zug durch die Landschaft fahren, haben Sprayer gewonnen - Ziel erreicht. Das gelingt ihnen offenbar immer häufiger, weil die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) nicht mehr damit hinterher kommen, die Züge wieder zu reinigen. "Schleichend" steige die Zahl der Fälle, in denen ein Zug auf ein "Graffiti-Waschgleis" müsse, um dort mit Chemikalien gereinigt zu werden, sagt BVG-Sprecher Jannes Schwentu. "Das ist eine ziemliche Sauerei, was die Umwelt angeht", bemerkt er dazu, "das sind Chemikalien, die man nicht im Abwasser haben will." Sprayer würden ja Farben einzusetzen, die möglichst gut halten. Festgehalten werden die Graffiti auch in sozialen Netzwerken, täglich kommen neue Bilder auf Berliner Accounts dazu.

BVG hat den vielen Sprayern wenig entgegenzusetzen

Zur Intensität kommt die Häufigkeit: "Es gibt einen regelrechten Graffiti-Tourismus", beschreibt Schwentu die Situation. Am schlimmsten sei es an den Tagen, an denen die BVG-Mitarbeiter streikten. Dann stünden die Züge länger, es gebe mehr Gelegenheiten, sich an ihnen zu schaffen zu machen. Dem habe die BVG derzeit wenig entgegenzusetzen, außer die Bahnen weiter in die Waschanlagen zu fahren, Sicherheitsdienste einzusetzen, die aber auch nicht jede Bahn rund um die Uhr bewachen könnten, und auf neue Wagen zu warten. Diese sollen in den nächsten Jahren Stück für Stück fertig sein. Die ersten neuen Züge sollen im Herbst 2022 kommen, teilt die BVG mit. Mit mehr Reservewagen können dann die besprayten Bahnen herausgezogen werden, während nur saubere fahren. Was nicht bedeuten muss, dass dann weniger Wagen besprayt werden.



Die Reinigung koste Geld, das sich in den Ticketpreisen niederschlage, sagt der BVG-Sprecher. Sprayen sei "kriminell, teuer und ärgerlich". Letzteres vor allem für die Fahrgäste. Es sei außerdem lebensgefährlich, weil auch in der Betriebspause Starkstrom im Gleis herrsche und auch nachts Züge durch Tunnel und Anlagen führen. Ein falscher Schritt könne da tödlich enden.

Hat die BVG mal ans Aufgeben gedacht? Einfach mal bunte Bahnen ihre Kreise ziehen lassen?

"Damit gibt man sich geschlagen", sagt Schwentu, "das wollen wir nicht." Dass Graffiti-Züge fahren, lasse die BVG momentan "weinenden Auges zu". Es sei eine Abwägung zwischen besprühten Zügen oder gar keinen Zügen an dieser Stelle. "Ein Zug alle neun Minuten, das will niemand." Immer wieder mal erwische man zusammen mit der Polizei auch Sprayer. Trotzdem bleibe das ein schwieriges Unterfangen, weil die Szene hochprofessionell arbeite - und sich auf die Bahnen eingeschossen habe.