"Uns beunruhigt weiterhin die hohe Zahl der Menschen, die nicht wissen, dass sie HIV haben, und die hohe Zahl der Menschen, die deswegen an Aids oder einem schweren Immundefekt erkranken", sagte Holger Wicht, Pressesprecher der Deutschen Aidshilfe, auf Anfrage. Bundesweit liege die Zahl der unerkannten HIV-Infektionen seit einigen Jahren konstant bei ungefähr 11.000, sagte Wicht; die Zahl der Menschen, die an Aids oder einem schweren Immundefekt erkranken, bewege sich stets über 1.100. "Beides dürfte nicht konstant sein, sondern müsste abnehmen, denn wir können ja HIV heute gut behandeln und schwere Erkrankungen verhindern", sagte er.

In Berlin und Brandenburg bleiben nach wie vor viele HIV-Infektionen unerkannt. Das geht aus einem Bericht hervor, den das Robert-Koch-Institut (RKI) im Vorfeld des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember veröffentlicht hat [rki.de] . Demnach wissen in Berlin etwa neun Prozent der HIV-positiven Menschen nichts von ihrer Erkrankung - was in etwa dem Bundestrend entspricht. Besonders hoch ist die Dunkelziffer in Brandenburg: Hier wird nur jede vierte Infektion erkannt.

HIV kann nach wie vor nicht geheilt werden, unentdeckt verläuft die Krankheit tödlich. Wird die Infektion jedoch erkannt, kann sie mit hochwirksamen Medikamenten therapiert werden. Eine Weitergabe des Virus an andere ist so in den allermeisten Fällen unmöglich, die Patienten müssen oftmals nur mit geringen Einschränkungen leben.

In Berlin werden HIV-Infektionen überwiegend frühzeitig entdeckt - eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie. Das RKI geht aber auch davon aus, dass viele Betroffene erst Jahre nach der Infektion von ihr erfahren. Ein Drittel der Diagnosen erfolgt in Berlin, wenn die Betroffenen bereits einen fortgeschrittenen Immundefekt entwickelt haben. Jede sechste Erstdiagnose wird gestellt, wenn die Patienten bereits an Aids leiden [rki.de/.../EckdatenBerlin] .

Laut dem RKI-Bericht lebten in Berlin im vergangenen Jahr etwa 16.500 Personen mit HIV. In dieser Zahl ist auch eine Dunkelziffer enthalten: Das RKI geht davon aus, dass etwa 1.500 dieser Menschen nichts von ihrer Erkrankung wissen. Berlin gehört damit zu den am stärksten betroffenen Bundesländern.

Zwar ist eine HIV-Infektion eine meldepflichtige Krankheit, dennoch gibt das RKI im Jahresbericht zu HIV und Aids stets Schätzungen an. Diese beinhalten die erkannten Fällen sowie statistische Angaben dazu, wie lange in etwa nach einer Infektion eine Diagnose erstellt werden konnte. Ist die Zahl der spät entdeckten Infektionen hoch, ist dies ein deutlicher Indikator für eine hohe Dunkelziffer. In Brandenburg ist dies der Fall. Das Infektionsgeschehen verläuft hier zwar auf niedrigem Niveau mit geringen absoluten Fallzahlen. Für die Gesundheit und Lebenserwartung jeder betroffenen Person macht es allerdings einen gewaltigen Unterschied, ob sie von ihrer Infektion weiß oder nicht.

Anders ist die Lage in Brandenburg: Das RKI schätzt, dass hier 370 HIV-positive Menschen leben. Allerdings weiß nur etwa ein Viertel (95) von der Infektion. Bei etwa 270 Menschen wurde die Krankheit nicht diagnostiziert - was sowohl ihre eigene Gesundheit gefährdet, als auch dazu führen kann, dass sie das Virus an andere weitergeben können. "Was klar ist: Im Bundesvergleich ist das bedenklich hoch, was die Dunkelziffer angeht", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Potsdam auf Anfrage von rbb|24.



Das RKI geht davon aus, dass es im Jahr 2019 in Brandenburg bei 75 Menschen zu einer Infektion gekommen ist. Die meisten gehen dabei ebenfalls auf Sex unter Männern zurück (40), relativ hoch ist der Anteil an Infektionen, die auf heterosexuelle Kontakte zurückgehen (30 Erkrankungen), Übertragungen durch Drogenkonsum bewegen sich im einstelligen Bereich. In Brandenburg wird mehr als die Hälfte der HIV-Infektionen diagnostiziert, wenn bereits ein fortgeschrittener Immundefekt vorliegt oder bereits Aids ausgebrochen ist [rki.de/.../EckdatenBrandenburg].