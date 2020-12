Für Euch ist es ein Impuls zu sagen, dass Ihr endlich auch um den Clip erzählen und gestalten könnt. Kam Euch das sonst zu kurz vor in den Clips? Wobei ich mir denke, dass man sich am besten auf einen vierminütigen Clip konzentrieren kann.

Schlecky Silberstein: Ein Vier-Minuten-Clip ist bei uns aber auch schon eher die Seltenheit. Natürlich haben wir uns auch in der Online-Arbeit auf Internet-Algorithmen quasi eingeschossen. Und wir sehen natürlich in den Statistiken, wann die Leute teilweise aussteigen. Und das war so eine Zahl ganz am Anfang, da bin ich nicht drauf klargekommen. Das unglaublich viele Leute gar nicht unsere Schlusspointen sehen.

Christina Schlag: Ich glaube, ganz viele steigen nach zehn Sekunden aus.

Schlecky Silberstein: Das ist wirklich irre. Ich bin nie schlau daraus geworden. Du siehst zum Beispiel, dass die Leute den Clip nur zur Hälfte sehen und trotzdem liken. Wenn wir einen Clip fertig haben und schneiden, haken wir wahnsinnig viel raus, sodass es wirklich die Essenz der Botschaft ist. Und das ist jetzt halt im Fernsehen anders. Und das ist super, denn wir moderieren unsere Clips online nicht an und haben nicht die Gelegenheit, den Kontext zu setzen, sondern der Kontext muss sich aus dem Clip selbst ergeben. Wir können jetzt was dazu erzählen, und das schafft viel mehr kreativen Spielraum.