Alice RaccoonCity Freitag, 25.12.2020 | 20:57 Uhr

03.01 und 15.05.2020 waren aber nicht die einzigen schönen Tage. Zurück in die Zukunft will ich trotzdem nicht. Das nächste Jahr wird so werden, wir wir es uns im Rahmen der Möglichkeiten gestalten. Weniger jammern, weniger meckern, einfach mal machen (also anderen helfen) und zum Lachen nicht in den Keller gehen wäre schon eine gute Basis.

'ne frage habe ich aber trotzdem noch - wegen des Titels.... Im Zeichen der Maske ...

Ritzt Zorro jetzt immer ein "C" in seine Gegner?