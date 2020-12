Der missglückte Flug einer illegal betriebenen Drohne hat in der Nacht zum Sonntag einen Großeinsatz der Berliner Feuerwehr ausgelöst.



Wie ein Polizei- und ein Feuerwehrsprecher rbb|24 am Sonntagmorgen bestätigten, war die Kameradrohne gegen ein Uhr morgens über den Breitscheidplatz gesurrt. Der Besitzer manövrierte sie versehentlich in den Glockenturm der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Dort verkeilte sich das kleine weiße Gerät in etwa 37 Metern Höhe. Wäre sie von dort aus abgestürzt und hätte Fußgänger getroffen, hätte das wohl schwere Verletzungen zur Folge gehabt. Der Besitzer rief die Feuerwehr, auch die Polizei traf am Breitscheidplatz ein.