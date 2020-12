Der Kreistag Uckermark genehmigte am Mittwoch den Bau eines Zaunes entlang der Oder zur Abwehr vom Wildschweinen aufgrund der Afrikanischen Schweinepest. Der Bau soll 1,5 Millionen Euro kosten. Der Kreis geht erstmal in Vorleistung, letztlich hat aber das Land zugesagt, die Kosten für den Zaunbau zu übernehmen.

Das hat das Verbraucherschutzministerium mitgeteilt. Brandenburg selbst hatte Ende September in der Lausitz angefangen, Richtung Norden einen festen Zaun an der Grenze zu bauen. Von insgesamt 270 Kilometern sind rund 120 fertig gestellt. Der feste Wildschutzzaun ist zwischen Frankfurt (Oder) und der sächsischen Grenze bis auf wenige Tore geschlossen, so das Ministerium. Beim Bau habe es immer wieder Hindernisse wie Munitionsfunde oder Deichaufweichungen gegeben, die überwunden werden mussten.

Beim Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest sind die Länder Sachsen und Brandenburg einen wichtigen Schritt weitergekommen. In der Lausitz bei Bad Muskau wurde am Mittwoch von sächsischer Seite aus die Lücke beim Zaun an der deutsch-polnischen Grenze geschlossen.

Brandenburg und Sachsen wollen, dass sich der Bund an den Kosten beteiligt. Eine entsprechende Vorlage wurde am Mittwoch bei der Konferenz der Regierungschefs beschlossen. Sie bitten darin den Bund gemeinsam mit den Ländern Programme für finanzielle Hilfen zur Seuchenbekämpfung und zum Schutz vor der weiteren Ausbreitung zu entwickeln. Summen sind in dem Papier nicht festgehalten, Regierungssprecher Florian Engels verwies gegenüber dem rbb aber auf eine Zusage von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, den Ländern zu helfen.

Im Haushalt für das nächste Jahr sind 32 Millionen Euro eingestellt, so ein Sprecher des Verbraucherschutzministeriums. Damit würden beispielsweise Zaunbau- und pflege, Schadenersatzleistungen für Bauern und Abschussprämien an Jäger bezahlt. Der Wildschweinbestand müsse verringert werden. Dazu sollen auch über 100 Fallen beitragen, die schrittweise in den Landkreisen Oder-Spree und Spree-Neiße aufgestellt werden.

In Frankfurt (Oder) und im Landkreis Oder-Spree sind die Einschränkungen zur Eindämmung der Schweinepest inzwischen gelockert. In Oder-Spree hat die Entnahme von Wildschweinen in der weißen Zone, dem unmittelbaren Fundgebiet von an Schweinepest verendeten Kadavern, begonnen. Damit sind dort nun Erleichterungen für Land- und Forstwirtschaft in den ausgewiesenen Restriktionszonen vorgesehen, wie der Landkreis in der neuen Verfügung mitteilte. Die Gemeinde Jacobsdorf wurde aus dem gefährdeten Gebiet in die Pufferzone verschoben.



In Frankfurt (oder) trat am Mittwoch eine neue Tierseuchenallgemeinverfügungen in Kraft, denn die Stadt fällt damit nun vollständig in die Pufferzone mit weniger strengen Regelungen als im Kerngebiet. Wie die Stadt mitteilte, ist das Jagdverbot im Stadtgebiet damit nun aufgehoben und eine verstärkte Bejagung des Schwarzwildes angeordnet. Landwirtschaftliche Flächen können wieder ohne Beschränkungen genutzt werden und die Leinenpflicht auf Hundeauslaufplätzen wird aufgehoben. Am bereits beschlossenen Bau eines stabilen, in der Erde verankerten Festzaunes entlang der Landesgrenze zu Polen hält die Stadt weiter fest.