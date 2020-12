Lagerhalle in Leegebruch bei Brand schwer beschädigt

Feuerwehreinsatz in Oberhavel

Beim Brand einer Lagerhalle in Leegebruch (Oberhavel) ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von 1,5 Millionen Euro entstanden. Ein Mitarbeiter der Firma, die auf dem Gelände Mörtelbehälter aus Kunststoff herstellt, kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Klinikum, wie die Polizei am späten Dienstagabend mitteilte.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung gebeten, die Fenster zu schließen.

Die Halle wurde bei dem Feuer so stark beschädigt, dass sie einsturzgefährdet ist. Auch ein benachbarter Supermarkt wurde evakuiert, an ihm entstand kein Schaden.

Das Feuer konnte nach Polizeiangaben bis zum Abend gelöscht werden. Zur Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.