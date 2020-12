Gefahrguttransporter in Flammen - A2 bei Ziesar gesperrt

Tödlicher Folgeunfall am Stauende

Autofahrer müssen sich auf der Autobahn 2 am Freitagmorgen auf erhebliche Behinderungen einstellen. Zwischen Ziesar und Theeßen in Sachsen-Anhalt, kurz hinter der Grenze zu Brandenburg, ist die Autobahn in beiden Richtungen voll gesperrt.

Dort muss die Feuerwehr unter anderem einen brennenden Gefahrguttransporter löschen. Der Verkehr wird in Richtung Magdeburg an der Anschlussstelle Ziesar abgeleitet. Nach Angaben der Polizei werden die Bergungsarbeiten bis zum Freitagmittag dauern. Wenn möglich, sollten Autofahrer den Bereich weiträumig umfahren.