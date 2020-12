A100 in Berlin-Britz

Ein Lkw-Fahrer soll am Samstagmorgen auf der Stadtautobahn in Britz (Neukölln) mit einer Luftdruckpistole auf ein fahrendes Fahrzeug geschossen haben. Das teilte die Polizei Samstagmittag mit. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 33-jährige Autofahrer auf der A 100 in Richtung Schönefeld unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Buschkrugallee und Grenzallee soll sich der 61-jährige Lkw-Fahrer gegen 4.15 Uhr dem Pkw von hinten genähert und mehrfach die Lichthupe betätigt haben.

Nachdem der Autofahrer die Anschlussstelle Buschkrugallee passiert hatte, setzte der Tatverdächtige zum Überholvorgang an. Als der Fahrer sich auf gleicher Höhe mit dem Autofahrer befand, soll er mit einer Luftdruckpistole auf die Heckscheibe des Pkw geschossen haben, die dadurch zerstört wurde. Anschließend soll der 61-Jährige die Autobahn über die Ausfahrt Grenzallee verlassen haben. Der Autofahrer blieb unverletzt und alarmierte die Einsatzkräfte.