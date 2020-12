Nachdem in der Nacht auf Freitag zwei schwer verletzte Männer in Nikolassee gefunden worden waren, ermittelt nun die Mordkommission. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Gegen zwei Uhr nachts hatte ein Zeuge den Notruf gerufen, nachdem er in der Dreilindenstraße einen schwerverletzten 19-Jährigen auf dem Gehweg gefunden hatte, heißt es in der Mitteilung. Auf der Straße stand ein Taxi mit geöffneten Türen, darin lag der vermeintliche Taxifahrer, ein 51 Jahre alter Mann, ebenfalls schwer verletzt. Die alarmierten Rettungskräfte brachten beide Männer in Krankenhäuser, beide waren zunächst nicht vernehmungsfähig. Bei dem 19-Jährigen besteht Lebensgefahr.