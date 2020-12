Der Angeklagte kam nach 25 Monaten Untersuchungshaft frei. Er war in einem ersten Prozess wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Richter waren davon ausgegangen, dass der Angeklagte und die Getötete eine sexuelle Beziehung hatten. Als die Frau für ihre Dienste Geld verlangt habe, habe er sie getötet. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das Mordurteil wieder aufgehoben. Im neu aufgerollten Prozess soll es im Januar zum Urteil kommen.



Die 30-Jährige war im September 1987 in ihrer Wohnung im Stadtteil Neukölln getötet worden - vor den Augen ihres zweijährigen Sohnes. Die Polizei tappte in dem Fall lange im Dunkeln. Anfang 1991 waren die Ermittlungen den Angaben zufolge eingestellt worden. 2015 seien dann am Tatort sichergestellte Spuren mit neuen Methoden überprüft worden. Eine an der Kleidung der Getöteten sichergestellte DNA-Spur habe 2018 zu dem Angeklagten geführt. Nach Gewalttaten in den 1980er Jahren sei sein genetischer Fingerabdruck in der Zentralen Datenbank des Bundeskriminalamtes (BKA) gespeichert gewesen.