Angela Berlin Dienstag, 08.12.2020 | 19:49 Uhr

Die unangenehmste Bahnfahrt, die ich je gemacht habe, war mit dem D-Zug über Nacht vom Bahnhof Zoo nach Paris. Auf der Hinreise den Sitzwagen gebucht- Sechserabteil. Gehalten hat der Zug mitten in der Nacht ziemlich oft, ich meine, u.a. irgendwo in NRW, natürlich mit Ein- und Aussteigenden. Dann wurde andauernd die Abteiltür aufgerissen und die Fahrkarten nachkontrolliert. Gegenüber schmiegte sich der Mann einer Dame, die den Schlafwagen bevorzugt hatte, im Tiefschlaf an seine , ihm unbekannte Sitznachbarin. Ich saß an der Abteiltür und hatte dadurch auch die volle Geräuschkulisse vom Gang bzw. den sich öffnenden/ schließenden Nebenabteiltüren.

Rückfahrt im Liegewagen war etwas besser, nur war ganz oben ein junger Mann mit Kopfhörern, der dauernd mit diesem metallenen Mülleimerdeckel klapperte. Mehrere Halte auf freier Strecke in Belgien (um die Fahrzeit zu verlängern, sodass man auch morgens ankommt und nicht um 4h oder so). Gerädert+froh wieder zu Hause angekommen. BERLIN!!