Nach einer Auseinandersetzung mit zwei Schwerverletzten in Berlin-Nikolassee am Freitag ist einer der Beteiligten gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, starb ein 19-Jähriger am Sonntag in einem Krankenhaus.

Passanten hatten in der Nacht zu Freitag beide Schwerverletzten in der Dreilindenstraße aufgefunden und die Polizei alarmiert. Eine Mordkommission ermittelt.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte sich der 19-Jährige von einem Taxifahrer zunächst in die Dreilindenstraße bringen lassen. Dann soll er den Taxifahrer aus noch nicht abschließend geklärten Gründen attackiert haben. Dieser erlitt laut Polizei schwere Verletzungen und setzte sich, nach eigener Aussage, mit einem Messer zur Wehr. Er verletzte den Angreifer so schwer, dass er nun verstarb.