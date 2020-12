Bild: M. Pudwell

Berlin-Buckow - 40 Anwohner nach Pkw-Brand in Tiefgarage evakuiert

29.12.20 | 07:42

Die Berliner Feuerwehr wird zu einem brennenden Auto auf einem Parkplatz in Berlin-Buckow gerufen - und dabei auch auf einen Brand mit starker Rauchentwicklung in einer Tiefgarage aufmerksam. 40 Anwohner müssen in der Nacht ihre Wohnungen verlassen.



Ein Feuer in einer Tiefgarage in Berlin-Buckow im Bezirk Neukölln hat in der Nacht zu Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.



Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr rbb|24 erklärte, mussten Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr 40 Anwohner, darunter auch Kinder, aus anliegenden Wohnungen in der Warmensteinacher Straße evakuieren.



Der Sprecher schilderte, dass zuvor die Feuerwehr gegen 0 Uhr gerufen wurden, weil ein Pkw auf einem Mieterparkplatz brannte. Nachdem die Einsatzkräfte dieses Feuer gelöscht hatten, wurden sie auf Rauch aus einer Tiefgarage aufmerksam. In der Tiefgarage brannten ein Pkw und ein Motorrad – der Rauch sei in die Flure von Wohneinheiten eines Mehrfamilienhauses gelangt. Daraufhin mussten die Anwohner nach draußen gebracht werden.

Rauch in einer Tiefgarage Bild: Pudwell

Wie der Feuerwehrsprecher rbb|24 schilderte, kamen manche kurzzeitig bei Nachbarn unter oder setzten sich in ihre Autos.

Die evakuierten Anwohner konnten den Angaben zufolge wieder in ihre Wohnungen zurück, nachdem der Brand gegen 2 Uhr gelöscht war. Der Feuerwehrsprecher sagte, dass niemand verletzt wurde und 40 Kräfte im Einsatz waren. Wie es zu den Bränden kam, ist noch unklar.