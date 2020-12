In Berlin wird eine zweite Quarantäne-Unterkunft für Geflüchtete eingerichtet. Sie öffnet am 14. Dezember im Stadtteil Biesdorf und bietet Platz für 150 Menschen, teite das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) am Freitag mit. Infizierte sowie enge Kontaktpersonen werden dort in der Regel 14 Tage medizinisch und sozial betreut und verpflegt.