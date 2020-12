In Berlin-Neukölln läuft seit Mittwochmorgen eine Razzia gegen die Organisierte Kriminalität. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werden mehrere Wohnungen und Juweliergeschäfte durchsucht, weil der Verdacht besteht, dass gestohlenes Gold eingeschmolzen wurde. Seit 7.00 Uhr seien rund 120 Kräfte des Landeskriminalamts und einer Einsatzhundertschaft dabei, 14 Objekte in mehreren Bezirken zu durchsuchen, teilte die Polizei mit.

Nach übereinstimmenden Medienberichten besteht ein Zusammenhang mit dem Einbruch in das Berliner Bode-Museum und dem Diebstahl einer 100-Kilo-Goldmünze. Die "Big Maple Leaf" mit einem damaligen Wert von 3,7 Millionen Euro war in der Nacht zum 27. März 2017 bei dem Coup auf der Museumsinsel gestohlen worden.

Im Februar wurden zwei Mitglieder einer polizeibekannten Großfamilie sowie ein Wachmann des Museums wegen des Münzdiebstahls zu Haftstrafen verurteilt. Die "Big Maple Leaf" jedoch blieb bis heute verschwunden.

Mitglieder desselben Clans werden auch verdächtigt, den Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden verübt zu haben. Ein Gesuchter wurde am Montag in Berlin festgenommen.