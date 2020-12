Die Zahl der Syphilis-Diagnosen in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen Höchststand seit Einführung des Infektionsschutzgesetzes 2001 erreicht. Gemeldet wurden 7.889 Fälle der Geschlechtskrankheit, rund sieben Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie aus einem Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht.

Im Vergleich der Bundesländer hat Berlin die meisten Nachweise im Verhältnis zur Einwohnerzahl. In der Hauptstadt wurden 39,7 Fälle pro 100.000 Einwohner registriert, ein Plus von knapp 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sticht mit fast 93 Fällen pro 100.000 Einwohner hervor. Insgesamt wurden in Berlin im vergangenen Jahr 1.156 Syphilis-Fälle diagnostiziert, 27 mehr als 2018. In Brandenburg waren es 86 Fälle, im Vorjahr wurden 71 Fälle registriert.