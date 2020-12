CS Berlin Freitag, 04.12.2020 | 07:27 Uhr

Auch wenn es sicherlich wieder Kritiker gibt, was Nachhaltigkeit und Kostenumfang betrifft: Ich freue mich auf die Verlängerung! Es wird hoffentlich die U2 entlasten, denn etliche Fahrgäste arbeiten in den Abschnitt zwischen Alexanderplatz und Potsdamer Platz/ Brandenburger Tor. Und gerade in Coronazeiten ist es schlicht fahrlässig, dass die U-Bahnen so voll sind. Mein Rückweg heute Mittag wird über den Bahnhof Unter den Linden führen. Herzlichen Glückwunsch BVG