In der Nürnberger Straße sind in der Nacht Schüsse gefallen - zuvor seien mehrere Personen aus drei Wagen gestiegen, berichten Anwohner. Die Polizei bestätigt den Vorfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Männergruppe von einer dritten Person beschossen.

Die Mitfahrenden aus den Fahrzeugen sollen in Richtung Augsburger Straße zu Fuß geflüchtet sein - sie blieben bisher unbekannt. Auch der Mercedes mitsamt Insassen verschwand. Der mutmaßliche Schütze soll in Richtung Tauentzienstraße geflüchtet sein. Nach ihm wird jetzt gesucht.

Die Insassen der Autos, mehrere Männer, seien ausgestiegen und hätten sich begrüßt, als ein Fußgänger sich näherte, so der Polizeibericht. Dieser habe von der Fahrbahn und vom Gehweg aus mehrere Schüsse aus einer scharfen Waffe in Richtung einiger der Ankommenden abgefeuert.

In Berlin Charlottenburg ist in der Nacht zu Sonntag offenbar auf eine Gruppe von Männern geschossen worden. Anwohner der Nürnberger Straße alarmierten die Polizei, nachdem sie die Schüsse gehört hatten. Zuvor waren drei Wagen auf dem Abschnitt zwischen Tauentzien und Augsburger Straße vorgefahren, berichteten sie der Polizei. Es handelte sich um einen Mercedes, einen Smart und einen BMW.

Die Fahrer des BMW und des Smart, beide 28 Jahre alt, wurden wenig später in der Nähe durch alarmierte Einsatzkräfte angetroffen. In der Vernehmung gaben beide an, keine Angaben zu dem Vorfall und den Beteiligten machen zu können. Die beiden wurden auf freien Fuß gesetzt.

Ob jemand verletzt wurde, sei zum jetzigen Zeitpunkt, nicht bekannt, weil sowohl der Mercedes samt Insassen als auch die Mitfahrer der beiden anderen Wagen verschwunden seien, sagte eine Poiizeisprecherin rbb|24. Ermittelt werde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Informationen, nach denen es sich bei den Wageninsassen um Angehörige eines bekannten Clans handelte, konnte die Polizeisprecherin nicht bestätigen.

Die Nürnberger Straße war während der Ermittlungen längere Zeit gesperrt.