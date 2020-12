Ein Unbekannter hat am Montagabend im Berlin-Moabit aus einem fahrenden Auto auf ein anderes Auto geschossen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es gegen 18:15 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 25-jährigen Autofahrer und den beiden Insassen eines zweiten Autos, das neben dem ersten an einer roten Ampel in der Straße An der Pudlitzbrücke gehalten hatte.