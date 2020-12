In Staaken (Spandau) ist in der Nacht zum Sonntag das baufällige und bereits länger leerstehende Kino "Filmbühne Staaken" abgebrannt.



Das langgestreckte einstöckige Gewerbehaus brannte bereits beim Eintreffen der Feuerwehr auf einer Fläche von mehreren Hundert Quadratmetern. Der Einsatz erwies sich dabei als schwierig, weil das Gebäude schon vor dem Brand teilweise eingestürzt war.



Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer von mehreren Seiten. Sechs Menschen, die sich in dem Haus befanden, konnten sich der Feuerwehr zufolge unverletzt in Sicherheit bringen. Ein Übergreifen des Feuers konnte die Feuerwehr verhindern. Sie war mit 70 Kräften im Einsatz. Die Ursachen des Brandes werden nach Angaben der Berliner Polizei nun ermittelt.