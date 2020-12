Ein Unfall hat auf der Berliner Stadtautobahn A100 am Montag einen langen Stau in Richtung Innenstadt verursacht. Im Britzer Tunnel war in den frühen Morgenstunden ein Lastwagen gegen die Tunnelwand geprallt, wie die Polizei rbb|24 mitteilte. Für die Bergung des Fahrzeugs wurden zwei der drei Fahrstreifen gesperrt.

Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale Berlin staute sich der Verkehr stadteinwärts deshalb zwischenzeitlich zehn Kilometer lang bis zur Anschlussstelle Stubenrauchstraße auf der A113. Informationen über mögliche Verletzte lagen der Polizei zunächst noch nicht vor.