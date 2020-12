Ein 40 Jahre alter Mann ist am zweiten Weihnachtsfeiertag nach dem Anzünden einer Zigarette in einer Regionalbahn ins Gefängnis gekommen. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl in einer anderen Angelegenheit vor, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Ein Zugbegleiter erwischte den Fahrgast demnach am vergangenen Samstag gegen 15:45 Uhr auf der Strecke Rathenow-Stendal beim verbotenen Rauchen. Er weigerte sich aber, die anfallenden Reinigungskosten zu übernehmen. Bundespolizisten nahmen den 40-Jährigen am Stendaler Bahnhof in Empfang und stellten fest, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl aus Brandenburg vorlag.

Demnach war der Mann bereits im März 2018 wegen Beleidigung und Hausfriedensbruchs zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er das Geld nicht aufbringen konnte, muss er nun 120 Tage Ersatzhaft absitzen. Die Bundespolizei brachte ihn ins Gefängnis nach Burg (Spree-Neiße) - und kündigte an, dass der 40-Jährige auch die Zugreinigung zahlen müsse.

Seit 2007 gilt in allen Zügen der Deutschen Bahn ein absolutes Rauchverbot.