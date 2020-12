Stilles Gedenken in Berlin

Vor vier Jahren tötete ein Attentäter am Breitscheidplatz zwölf Menschen. Um ihnen zu gedenken, wurden Blumen niedergelegt und Kerzen für die Todesopfer angezündet. Auch Überlebende kamen - sie leiden noch heute unter den Folgen des Anschlags.

Mit einem stillen Gedenken ist am Samstag an die Opfer des islamistischen Anschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg vor vier Jahren erinnert worden.

Um 20.02 Uhr, dem Zeitpunkt des Anschlags, läuteten die Glocken der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zwölf Mal für die zwölf Todesopfer. Zuvor fand eine Andacht in der Kirche statt, die auch live im Internet übertragen wurde.