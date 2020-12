Mann stirbt bei schwerem Autounfall in Berlin-Biesdorf

Bei einem schweren Autounfall in Berlin-Biesdorf ist in der Nacht zum Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen. Der Verunglückte war mit seinem Fahrzeug gegen einen Ampelmast geprallt, wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war der Mann mit seinem Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 1 unterwegs. Auf Höhe der Tychyer Straße sei er dann gegen den Ampelmast geprallt, der durch die Wucht des Aufpralls umknickte, erklärte ein Polizeisprecher vor Ort.

Genauere Angaben machte die Polizei zunächst nicht, die Ermittlungen dauerten in der Nacht an.