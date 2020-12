DHL-Transporter und Güterzug kollidieren in Köpenick

In Berlin-Köpenick sind ein DHL-Transporter und ein Güterzug kollidiert. Der Unfall ereignete sich an einem Bahnübergang.

Angaben über Verletzte lagen zunächst nicht vor. Die Ermittlungen dauerten laut Bundespolizei noch an.



Die Rudolf-Rühl-Allee war noch spät am Dienstagabend zwischen An der Wuhlheide und Köpenicker Straße in beiden Richtungen gesperrt.

Autofahrer müssen in Berlin Köpenick weiter mit Behinderungen rechnen.