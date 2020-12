Ab der Nacht zum Sonntag gilt bundesweit der Winterfahrplan der Bahn und bringt für viele Strecken überregional und in Berlin und Brandenburg neue Verbindungen und Taktverbesserungen. Auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ändern parallel mehrere Streckenverläufe ihrer Linien oder nehmen neue Halte von Bussen und Bahnen in Betrieb.

Die Verbindungen zwischen Berlin und Hamburg werden mit dem Fahrplanwechsel deutlich ausgebaut. 60 statt bisher 45 Züge werden täglich zwischen den beiden größten deutschen Städten unterwegs sein. Tagsüber fahren ICE-, Intercity- und Eurocity-Züge dort nun durchschnittlich im Halbstundentakt. Auch auf anderen Strecken wächst das Angebot. So gibt es neue Direktverbindungen zwischen Berlin und der früheren Bundeshauptstadt Bonn - eine Strecke, auf der etwa viele Regierungsbeamte noch immer lieber fliegen. Zwischen Köln und Berlin fährt jetzt auch der ICE4, das heißt: mehr Sitzplätze als bisher, plus Fahrradabteil.

Damit Arbeiter besser zur Baustelle des Tesla-Autowerks kommen, hält der Regionalexpress RE1 Brandenburg-Cottbus häufiger am Bahnhof Fangschleuse. Am Berliner Ostbahnhof wird weiter das Hallendach saniert. Deshalb halten die Züge dort seltener.

Im Regionalverkehr bleiben die wichtigsten Verbindungen unverändert. Mehrere Neuerungen hatte es schon zur Eröffnung des BER gegeben. Am Willy-Brandt-Flughafen halten neben S-Bahn- und Regionalzügen auch Intercity-Züge der Linie Rostock-Dresden. Neu ab Sonntag ist, dass es im Süden nach mehrjähriger Pause wieder Direktverbindungen zwischen Finsterwalde und Berlin gibt. Es sind Verstärkerzüge der Linie R5, die bislang immer nur weiter nach Elsterwerda fuhren und nicht nach Finsterwalde abbogen. Im Norden fahren an den Wochenenden von nun an häufiger RB60-Züge zwischen Eberswalde und Wriezen.

Abgestimmt auf den Fahrplanwechsel der Bahn setzen auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die Berliner S-Bahn mehrere Taktveränderungen und Streckenveränderungen ab Sonntag in Kraft.



Die größten Änderungen gibt es dabei in Spandau und Mitte. So geht in Spandau die neue MetroBus-Linie M36 zwischen Wilhelmstadt und U-Bahnhof Haselhorst in Betrieb und ersetzt die Linien 236 und X36. Diese neue MetroBus-Linie ist rund um die Uhr im Einsatz und fährt morgens und abends deutlich häufiger.



Zwischen S+U-Bahnhof Hauptbahnhof und Fennbrücke (Mitte) fährt die Linie 142 nun über Invalidenstraße, Lehrter Straße und Perleberger Straße. Die entfallene Strecke wird dann von der Linie 147 bedient. Die Linie 147 wird dabei vom Hauptbahnhof über Invalidenstraße, Minna-Cauer-Straße, Heidestraße, Fennstraße und Müllerstraße bis zum U Leopoldplatz verlängert. Zwischen den Haltestellen Neumannsgasse und Werderscher Markt wird in beiden Richtungen die neue Haltestelle Berliner Schloss eingerichtet.