Den Wäldern in Brandenburg geht es schlecht - aber immerhin etwas besser als im Vorjahr. Diese Bilanz ergibt sich Forstexperten zufolge aus dem Waldzustandsbericht 2020, der am Freitag in Potsdam vorgestellt wurde. Der Wald habe unverändert mit den Auswirkungen des Klimawandels zu tun und stehe vor allem durch Trockenheit und Schadinsekten unter Dauerstress, sagte Umweltminister Axel Vogel (Grüne): "Auch in Brandenburg ist die Situation nicht gut."

Laut Bericht haben 15 Prozent der Bäume keine sichtbare Schäden. Das sind etwa soviele wie im Vorjahr (14 Prozent im Vorjahr). 25 Prozent der Bäume weisen allerdings deutliche Schäden auf - im Vorjahr waren es noch 37 Prozent.