Wer Weihnachten mit anderen Menschen zusammen feiern möchte, sollte sich beschränken, wo es geht. Ganz konkret gibt es auch Regeln, die das Land Brandenburg in die Eindämmungsverordnung geschrieben hat. Wir zeigen Ihnen, was theoretisch möglich ist.

🏠🧑🏾‍🤝‍🧑🏾 +🧍‍♂️+🧍‍♀️+🧍‍♀️+🧍‍♂️







An Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen dürfen in Brandenburg zu den Personen aus dem eigenem Haushalt vier Gäste eingeladen werden. Die Gäste dürfen aus verschiedenen Haushalten kommen. Eingeladen werden dürfen Personen aus dem "engsten Familien- und Freundeskreis", wie es in der 3. Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg steht.