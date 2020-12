So viel steht fest: Weihnachten wird anders. Während Berlin sonst immer sehr leer an den Feiertagen war, werden in diesem Jahr wohl mehr Menschen in der Stadt bleiben, die sonst Verwandte besucht hätten. Darunter viele Berlinerinnen und Berliner, für die bisher ein Besuch bei den Eltern zur Pflicht gehörte. Bars, Clubs, Museen und Kulturorte sind geschlossen: Wie gehen Millennials aus der Generation der 25-35-Jährigen mit der drohenden Einsamkeit und Langeweile um?

Wegen der allgemeinen Corona-Lage und ihrem Job auf der Covid-Intensivstation sei es für sie keine Option gewesen, mit ihren Verwandten zu feiern. "Jeder soll für sich selbst entscheiden, ob er seine Familie besuchen möchte, oder nicht. Man muss sich nur im Klaren darüber sein, was im schlimmsten Fall passieren kann. Und aus meiner Erfahrung auf der Covid-Station kann ich sagen: Am schrecklichsten ist es für viele Patienten zu wissen, dass sie andere angesteckt haben."

Die Ärztin Caro Ferse wird an den Weihnachtsfeiertagen auf der Covid-Intensivstation der Charité arbeiten. "Es ist auch ein Vorteil, nicht frei zu haben: Ich bin durch die Arbeit gut abgelenkt und denke gar nicht so viel über Weihnachten nach“, so die 35-jährige Pankowerin. Nach den langen Schichten komme sie nur noch erschöpft und müde nach Hause.

Den Vorschlag seiner Eltern, ihn nach Weihnachten in Berlin zu besuchen, hat er abgelehnt. An Heiligabend werde er mit ihnen und seinem Bruder skypen und ansonsten Zeit mit seiner Freundin verbringen. Sie kommt aus Brasilien und eine Reise in ihre Heimat ist für sie im Moment nicht möglich. "Wir werden Eierlikör machen, das ist eine Tradition in meiner Familie. Außerdem zusammen kochen und Videospiele spielen. Ich glaube, das wird trotzdem ein schönes Weihnachten."

Auf sein erstes Weihnachten in Berlin freut sich der Student Markus Schmidt. An den Feiertagen wird nun auch er arbeiten, in seinem Studentenjob bei einem Fernsehsender. "Den Feiertagszuschlag kann ich gut gebrauchen", so der 25-Jährige aus Lichtenberg. "An Weihnachten zu meiner Familie nach Chemnitz zu fahren, war bisher immer selbstverständlich." Die steigenden Corona-Infektionszahlen haben ihn dieses Mal aber von der Fahrt abgeschreckt.

Jetzt verbringt Esposito Weihnachten allein in seiner WG in Neukölln. Der Familie in Italien hat er bereits Pakete geschickt. Gemeinsam werden sie die Geschenke im Videochat vor dem Computer auspacken. Statt mit der Familie hat er nun ein Weihnachtsessen im Freundeskreis geplant. "Wir sehen uns hier immer in derselben, kleinen

Für viele Menschen, die aus dem Ausland nach Berlin gezogen sind, fällt eine Reise zur Familie in diesem Jahr flach. Auch Marco Esposito hat sich entschieden, nicht zu seinen Eltern in der Toskana zu fahren. "Ich fand die Verordnungen mit Quarantäne und Tests vor den Reisen nach Italien sehr kompliziert," so der 33-jährige Marketingmanager und DJ. Außerdem wolle er seine Eltern keinem Risiko auszusetzen. Normalerweise sehe er an Weihnachten immer auch viele alte Bekannte, die wie er aus seiner Heimatstadt weggezogen sind. "Die Vorstellung, dort Freunde zu treffen und danach wieder zu meinen Eltern zu gehen, hat sich einfach nicht richtig angefühlt."

Bei Karoline Spring gab es in den vergangenen Jahren an Weihnachten abwechselnd Familientreffen in Magdeburg und Berlin. Dieses Jahr verbringt sie das Fest erstmals nur mit ihrem Freund in der gemeinsamen Wohnung in Neukölln. "Am meisten wird mir fehlen, die Menschen zu umarmen, die mir nahestehen."

An Weihnachten habe sie mit ihren Verwandten oft Brettspiele gespielt. Den Spieleabend verlagern die 34-Jährige und ihre Familie nun ins Digitale: An einem Abend haben sie ein Online-Krimidinner geplant. Da die Marketingmanagerin gerne zeichnet, hat sie sich online mit Freunden und Freundinnen zu einem Zeichenabend verabredet. Per Livestream werden sie gemeinsam Skizzen anfertigen und Kritzelspiele spielen. "Mir ist im Lockdown erst richtig bewusst geworden, wie wichtig mir der soziale Austausch ist," so Spring.