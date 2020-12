Der Weihnachtsmann und seine fleißigen Engel in Himmelpfort hatten in diesem Jahr mehr zu tun als je zuvor: 320.000 Briefe aus aller Welt sind eingegangen. Neben Wünschen wie Spielzeug oder Smartphones stand bei vielen Kindern auch: Corona soll weggehen.

Die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort (Oberhavel) hat in diesem Jahr rund 320.000 Briefe von Kindern aus aller Welt haben bekommen – mehr als je zuvor. Darunter waren 21.000 Briefe aus dem Ausland, wie Postsprecherin Anke Blenn am Donnerstag sagte.

Aus 62 Ländern haben demnach die Kinder an den Weihnachtsmann und seine Engel geschrieben. "Es zeigt uns, dass der Weihnachtmann in Brandenburg auch international ein Star sein muss", sagte Blenn dem rbb. "Es gibt kaum ein Eckchen in der Welt, aus dem nicht zumindest ein oder zwei Kinder nach Himmelpfort geschrieben haben." Im Vorjahr waren es 294.000 und im Jahr 2014, als die Filiale 30-jähriges Bestehen feierte, 312.000 Wunschzettel.