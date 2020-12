Das Weihnachtswetter im Pandemie-Jahr 2020 passt zur gedrückten Lockdown-Stimmung: An den Weihnachtsfeiertagen wird es laut Deutschem Wetterdienst (DW) in Berlin und Brandenburg zwar zunehmend kälter, für Schnee reicht es aber (wieder einmal) nicht , stattdessen regnet es.

Für den 2. Weihnachtsfeiertag hat der DWD seine Prognose vom Vortag "rüberkopiert": Wolken, maximal 4 Grad. Der Niederschlag (also Regen, nicht Schnee)konzentriert sich dann wieder auf den Norden der Mark - schließlich war's da am Vortag trocken.

Am 1. Weihnachtsfeiertag wirds nicht besser: Die Meteorologen erwarten bei zwei bis vier Grad vor allem im Süden Brandenburgs Schneeregen und Graupel. Wenigstens in Nordbrandenburg hingegen bleibt es laut Vorhersage meist trocken.

Während man in Berlin und Brandenburg also nicht nur durch das Virus, sondern auch das Wetter in die heimischen vier Wände gewzungen wird, dürfen sich die Menschen in Teilen von Mittel- und Süddeutschland zumindest am Fenster über echtes Weihnachtswetter an Heiligabend freuen.

"In den südlichen Landesteilen, vor allem im Alpenvorland sowie im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb kann es zehn bis 15, in den Alpen auch deutlich über 20 Zentimeter Neuschnee geben", sagt der Meteorologe Jens Bonewitz vom Deutschen Wetterdienst. Auch in den Mittelgebirgen falle selbst in tieferen Lagen zunehmend Schnee oder Schneeregen.

Am ersten Weihnachtsfeiertag selbst fällt in der Mitte und im Süden weiterhin gelegentlich Schnee oder Schneeregen, im Bergland rieselt durchweg Schnee zur Erde. Die Temperaturen liegen zwischen null und sechs Grad. Ähnlich geht es zunächst am zweiten Weihnachtsfeiertag weiter, allerdings wird es windig.