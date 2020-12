Mit der Wintersonnenwende steht der kürzeste Tag des Jahres an. Ab Dienstag kommt das Tageslicht Stück für Stück und Minute für Minute zurück. In Berlin und Brandenburg sind die Tage im Deutschland-Vergleich ziemlich kurz.

Derweil geht's auf der Südhalbkugel – also überall südlich des Äquators – in die entgegengesetzte Richtung, die Tage werden nach Montag wieder kürzer.

Ein Lichtblick für diejenigen, die Tageslicht mögen: Nach Montag werden die Tage wieder länger, denn am 21. Dezember ist Wintersonnenwende, also der kürzeste Tag des Jahres auf der Nordhalbkugel.

In Berlin dauert der kürzeste Tag des Jahres 7 Stunden und 39 Minuten. Das ist innerhalb Deutschlands vergleichsweise kurz, können sich doch die Sonthofener im Bundesland Bayern an diesem Tag immerhin 8 Stunden 26 Minuten Mit Licht durchfluten lassen. In Cottbus ist der Tag der Wintersonnenwende 7 Stunden 47 Minuten lang; in Prenzlau in der Uckermark sogar nur 7 Stunden 30 Minuten.

Die Erde dreht sich um ihre Achse, die gegenüber ihrer Bahn um die Sonne geneigt ist – wenn man so will, also schief steht.



Durch die Schieflage der Erdachse haben wir überhaupt Jahreszeiten. Man muss sich vorstellen, dass die eine Halbkugel der Sonne stärker zugewandt, die andere Halbkugel der Sonne abgewandt ist. Im Sommerhalbjahr ist die Nordhalbkugel der Sonne stärker zugewandt, im Winterhalbjahr ist es die Südhalbkugel.



Je weiter im Norden beziehungsweise im Süden sich ein Ort befindet, desto stärker ausgeprägt sind die Unterschiede in den Jahreszeiten – dann sind die Wintertage kürzer und die Sommertage länger. Am Äquator dagegen ändert sich kaum etwas, die Tageslänge schwankt nur um wenige Minuten.



Auf dem Polarkreis wird am Montag die Sonne für einen Tag lang überhaupt nicht aufgehen.