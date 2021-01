Bild: dpa/Jens Kalaene

Stickstoffdioxid-Belastung - Berliner Luft bleibt 2020 erstmals so sauber wie vorgeschrieben

13.01.21 | 06:05 Uhr

Im vergangenen Jahr sind in Berlin erstmals die gesetzlichen Grenzwerte bei der Belastung mit Stickstoffdioxid eingehalten worden. Das zeigt eine Auswertung des rbb|24-Datenteams. Corona spielt dabei auch eine Rolle. Von Dominik Wurnig



Im Jahr 2020 hat Berlin erstmals den seit 2010 geltenden Grenzwert für die Stickstoffdioxid-Belastung eingehalten. Bei allen Referenz-Messstellen blieb die durchschnittliche Belastung unter 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das zeigt eine exklusive Auswertung der vorläufigen Messdaten durch das rbb|24-Datenteam. Die am stärksten belastete Luft wurde an der Neuköllner Karl-Marx-Straße mit 36 Mikrogramm im Jahresdurchschnitt gemessen; 2019 lag die NO 2 -Belastung dort noch bei 43 Mikrogramm. Die Hauptverursacher von Stickstoffdioxid sind Diesel-Fahrzeuge. Nur modernere Autos mit Schadstoffklasse Euro 6d-temp schaffen es auf der Straße tatsächlich die Vorgaben einzuhalten. 2019 wurde die höchste Belastung mit 48 Mikrogramm in der Leipziger Straße 23 gemessen. Für das Gesamtjahr 2020 liegen allerdings für genau diesen Ort keine Messergebnisse vor: Den bisherigen Messbus in der Leipziger Straße 23 hat die Senatsverwaltung abgezogen. Seit Ende März 2020 erfasst ein Messcontainer im Bereich der Leipziger Straße 5 die Werte. Ein Jahresvergleich ist daher nicht möglich.



17 Prozent weniger Stickstoffdioxid-Belastung

Über alle 17 Berliner Referenz-Messstellen sank die Belastung im Schnitt um 17 Prozent im Vergleich zu 2019. In der rbb-Auswertung fehlen momentan noch die sogenannten Passivsammler, deren Messergebnisse die Senatsverwaltung üblicherweise erst Monate später veröffentlicht. Die Senatsumweltverwaltung hält sich dazu bisher noch bedeckt: "Durch die Maßnahmen des Luftreinhalteplans wurde eine deutliche Verbesserung erzielt im Hinblick auf die Grenzwerte. Darauf deuten die Daten in den Straßen mit automatisch messenden Luftgüte-Stationen hin", sagt Dorothee Winden, Sprecherin der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. "Für eine definitive Aussage, ob der Jahresgrenzwert für Stickstoffdioxid berlinweit eingehalten wurde, ist es deshalb noch zu früh."

Corona-Pandemie beeinflusst auch die Luftqualität

Für die verbesserte Luftqualität gibt es mutmaßlich mehrere Gründe: zum einen Verkehrsmaßnahmen wie etwa Tempo 30 auf 33 Berliner Straßen oder Durchfahrtsverbote für bestimmte Dieselfahrzeuge. Andererseits wirkt sich auch der ganz normale Flottenwechsel aus: Alte Autos werden stillgelegt, moderne Autos mit besserer Abgastechnik kommen auf die Straße. Laut der Luftqualitäts-Expertin Ute Dauert vom Umweltbundesamt macht die Flottenerneuerung jährlich eine Verbesserung von zwei bis drei Mikrogramm pro Kubikmeter aus. Außerdem wirkte sich auch die Corona-Pandemie auf die Luftqualität aus. Die Berliner Senatsverwaltung hat ausgerechnet, dass weniger Verkehr während des ersten Lockdowns im Frühling 2020 zu 15 bis 20 Prozent weniger Stickoxid-Ausstoß führte. Im Sommer und Herbst stieg das Verkehrsaufkommen dann wieder. "Hochgerechnet auf das Kalenderjahr 2020 beträgt der Corona-Effekt bei Stickstoffdioxid deshalb höchstens fünf Prozent und damit nicht mehr als zwei Mikrogramm/m³", sagt Sprecherin Winden.



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) geht ebenfalls davon aus, dass die Corona-Maßnahmen am Jahresende zu weniger Verkehr und damit weniger Stickstoffdioxid geführt haben. Durch die Pandemie ist auch der Flugreiseverkehr eingebrochen - für die Stadtluft spielt das aber kaum eine Rolle, sagt Dauert: "Dass weniger geflogen wird, hat keine Auswirkung auf die Stickstoffdioxid-Belastung vor Ort in den Städten."

Tempo 30 und Fahrverbote bleiben

Dass sich die Luftwerte verbessert haben, sieht die Deutsche Umwelthilfe auch als ihren eigenen Verdienst: Die Umweltorganisation hatte das Land Berlin sowie etliche andere Kommunen wegen schlechter Luftwerte erfolgreich verklagt, so war die Berliner Regierung zu strengeren Maßnahmen gezwungen. "Vom Jahr 2018 auf das Jahr 2019 ist die NO 2 -Belastung in Städten in denen die DUH geklagt hat, doppelt so stark zurückgegangen, als in Städten, wo wir nicht geklagt haben" sagt der DUH-Chef Jürgen Resch. Durch Corona und die unterschiedlichen Maßnahmen in den Bundesländern sei so ein Vergleich für 2020 aber nicht möglich.

Wenn nun die Berliner Luftwerte wieder im erlaubten Bereich sind, stellt sich die Frage, wie es mit den Maßnahmen zur Luftreinhaltung weitergeht. Die DUH sieht noch großen Verbesserungsbedarf und fürchtet eine Verschlechterung in der Zeit nach der Pandemie: "Der Corona-Effekt wird verpuffen", sagt Resch. "Würde man die Maßnahmen wieder rückgängig machen, würde man wieder deutlich oberhalb des Grenzwertes liegen." Bei der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz verkauft man die einstige Niederlage vor Gericht heute als Erfolg. "SenUVK hatte den neuen Berliner Luftreinhalteplan mit über 30 Maßnahmen ja schon weitgehend fertiggestellt, bevor das Verwaltungsgericht sein Urteil fällte", sagt Sprecherin Winden. "Das Verwaltungsgericht hat uns in unserer Auffassung bestätigt."

Zufrieden gibt man sich in der Umweltverwaltung mit der Luftqualität allerdings noch nicht. "Die Bilanz bei den Stickoxiden hat sich erheblich verbessert. Auch die Luftqualitätsgrenzwerte für Feinstaub halten wir nun schon seit fünf Jahren ein", sagt Winden. "Aber wahr ist auch, dass die mehr als 20 Jahre alten EU-Grenzwerte längst auf den Prüfstand gehören und eigentlich nicht mehr ausreichen."

Kein Problem in Brandenburg

In Brandenburg lagen im Jahr 2020 alle Stickstoffdioxid-Messstellen - wie auch schon in 2019 - deutlich unter dem Stickstoffdioxid-Grenzwert von 40 Mikrogramm im Jahresmittel. Im Durchschnitt sank die Belastung um knapp über zehn Prozent. Auch die Werte an bisherigen Hotspots in anderen deutschen Städten, wie Am Neckartor in Stuttgart (2020: 38,5 Mikrogramm), haben sich deutlich verbessert. Einziges Sorgenkind bleibt die bayrische Hauptstadt, wo der gesetzliche Grenzwert weiterhin nicht eingehalten wird: An der Messstelle Landshuter Allee lag die Belastung 2020 laut rbb-Berechnungen bei 54 Mikrogramm im Jahresmittel.