Ein Mann hat in Berlin-Neukölln mit einer Axt randaliert und damit am Sonntagmorgen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das teilte eine Polizeisprecherin mit. Ihren Angaben zufolge hatte der 39-Jährige zunächst gegen drei Uhr morgens in der Jupiterstraße mit einer Axt auf ein geparktes Auto eingeschlagen, warum, ist nicht bekannt.

Nachbarn riefen die Polizei, Polizisten drückten den Mann nach Darstellung des Sprechers auf den Boden und entrissen ihm die Axt. Der Mann hatte seinen Hund dabei, während der Festnahme soll er immer wieder den Namen des Tiers gerufen haben. Die Polizisten interpretierten das so, dass er den Hund auf sie hetzen wollte. Als der Hund zum Sprung auf einen der Beamten angesetzt haben soll, schoss dieser auf das Tier und verletzte es. Es rannte zunächst davon.