Ein vor der Polizei flüchtender Autofahrer hat am Sonntagmittag in Berlin-Neukölln einen schweren Verkehrsunfall verursacht.



Auf den Mann war zunächst auf der Berliner Stadtautobahn A100 eine Zivilstreife der Polizei aufmerksam geworden, wie ein Polizeisprecher auf rbb|24-Nachfrage mitteilte. Er sei dort deutlich zu schnell unterwegs gewesen. Nachdem die Polizei den Audi-Fahrer aufgefordert hatte, ihr zu folgen, habe der die A100 an der Ausfahrt Britzer Damm verlassen und sei über die Hermannstraße davongerast. Das Polizeifahrzeug sei ihm gefolgt, so der Polizeisprecher.