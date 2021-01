Die Berliner Polizei hat in Alt-Hohenschönhausen vermutlich ein Privat-Casino hochgenommen. In der Nacht zum Donnerstag seien neben Spielkarten und -automaten sowie Bargeld im fünfstelligen Bereich gleich etwa 35 Personen in einer Drei-Zimmer-Wohnung entdeckt worden, vermeldete die Polizei am Freitag auf Twitter [twitter.com].

Zuvor sei sie gerufen worden, weil sich ein Anwohner über Lärm in der benachbarten Wohnung beschwerte. Offenbar seien dort sehr viele Menschen, vermutete er.