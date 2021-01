dpa/Friso Gentsch Bild: dpa/Friso Gentsch

Tatort in Bamberg - Einbruch mit Auto in Juwelierladen - Berliner Polizei nimmt Kollegen fest

26.01.21 | 12:20

Ein Berliner Polizist, der in Bamberg in ein Juweliergeschäft eingebrochen sein soll, ist bereits vor einer Woche von der Polizei festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach sei der 30-Jährige am S-Bahnhof Westhafen in Berlin festgenommen worden, als er versuchte ein Smartphone, das er in Bamberg geraubt haben soll, zu verkaufen. Laut Polizei steht der Mann in Verdacht zusammen mit einem Komplizen ein Auto gestohlen zu haben. Das Auto sollen sie dann in das Schaufenster eines Juweliergeschäfts gefahren haben. Der Polizeibeamte habe sich seit längerem nicht im Dienst befunden. Der mutmaßliche Komplize wurde festgenommen, auch er soll Polizist sein.

Einbruch bei Juwelier in Bamberg

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Bamberg hatten vor der Festnahme intensiv ermittelt und waren so auf die Spur der beiden Männer gekommen. Demnach sollen sie am 14. Januar einer Frau im bayerischen Landkreis Bamberg ein Handy, das sie im Internet verkaufen wollten, geraubt haben. Am gleichen Abend stahlen die Männer in der Gegend von Schweinfurt ein Auto, erläuterte die Polizei. Am Folgetag fuhren die mutmaßlichen Täter den Erkenntnissen nach mit dem gestohlenen Wagen bei einem Juwelier in Bamberg in das Schaufenster und erbeuteten Schmuckstücke mit einem Wert im unteren sechsstelligen Bereich.

Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Die Polizei habe schnell Informationen vom Betreiber des Internet-Verkaufsportals erhalten, hieß es. Die Bamberger Polizei ermittelte dann, dass der eine Täter das Handy in Berlin verkaufen wolle und informierte die dortigen Kollegen, die den Ort der Übergabe observierten und zuschlugen. Bei der Durchsuchung einer Wohnung im Landkreis Bamberg fand die Polizei dann zahlreiche Schmuckstücke. Beide Männer sitzen nun in Bamberg in Untersuchungshaft, es wurden gegen beide Haftbefehle erlassen. Dem Polizeibeamten drohen auch dienstrechtliche Maßnahmen.