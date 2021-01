Im Berliner U-Bahnhof Rotes Rathaus ist am Montag an einem Bahnwagen ein Feuer ausgebrochen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Der Zugverkehr und die Stromversorgung am Bahnhof wurden unterbrochen.

Am Berliner U-Bahnhof Rotes Rathaus hat es am Montag einen Brand gegeben. Wie die Feuerwehr dem rbb mitteilte, brannte der Lüfter an einem U-Bahn-Wagen. Zwei BVG-Mitarbeiter seien mit leichter Rauchgasvergiftung in Sicherheit gebracht worden. Der Zugverkehr und die Stromversorgung am U-Bahnhof wurden unterbrochen.



Nach Angaben des Feuerwehrsprechers handelte es sich um ein kleines Feuer, das schnell gelöscht wurde. Der Zug war zu dem Zeitpunkt leer, wie der Sprecher sagte. Laut einem Tweet waren 70 Feuerwehrleute im Einsatz. Weitere Details waren zunächst noch nicht bekannt.