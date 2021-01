NonStopNews/Julian Stähle Audio: rbb 88.8 | 13.01.2021 | Anke Michel | Bild: NonStopNews/Julian Stähle

Blitzeis in Berlin und Brandenburg - Zahlreiche Unfälle auf glatten Straßen – A19 zeitweise gesperrt

13.01.21 | 07:38 Uhr

Überfrierende Nässe hat in der Region zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Besonders heikel war und bleibt die Lage auf den Autobahnen: Auf der A19 kamen zwei Lastwagen ins Schleudern. Den ganzen Mittwoch über können die Straßen gefährlich glatt sein.

In Berlin und Brandenburg ist es am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch zu teils schweren Glatteis-Unfällen gekommen.



Auf A19 bei Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) kam am Dienstagabend ein mit Baumstämmen beladener Sattelauflieger auf der vereisten Fahrbahn ins Schleudern. Nach rbb-Informationen wurde die Ladung über alle Fahrspuren der A19 in Fahrtrichtung Berlin verstreut, die Autobahn musste daraufhin für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Fahrer erlitt einen Schock, weitere Menschen wurden nicht verletzt.



Nur wenige Kilometer nördlich auf der A19 kam nach rbb-Informationen ebenfalls ein Lastwagen von der spiegelglatten Fahrbahn ab, der in Richtung Rostock unterwegs war. Der Laster rutschte in den Straßengraben, der Fahrer verletzte sich leicht. Die Bergungsarbeiten der beiden Unfälle dauerten am Mittwochmorgen an.

Auf der A19 verlor ein Lkw seine hölzerne Ladung. | Bild: NonStopNews/Julian Stähle

Auto schleudert auf A115-Zufahrtsbrücke

Auch südlich von Berlin gab es einen schweren Unfall wegen überfrierender Nässe. Am späten Dienstagabend prallte ein Autofahrer mit seinem Wagen auf der Zufahrt von der A10 bei Michendorf zur A115 Richtung Berlin in die rechte Leitplanke und schleuderte anschließend über alle drei Spuren der Autobahn, bis er auf der linken Fahrspur zum Stehen kam. Der Fahrer verletzte sich leicht, am Auto entstand Totalschaden. Auf der B5 im Havelland kam am Dienstagabend ein Auto auf glatter Straße ins Schleudern und kam erst auf einem Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde verletzt.



Und auch in Berlin hat sich auf überfrorenem Asphalt ein schwerer Unfall ereignet: Offenbar wegen zu schneller Geschwindigkeit verlor ein Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch in einer 30-er Zone im Spandauer Ortsteil Kladow die Kontrolle über Fahrzeug. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Alle vier Insassen wurden dabei verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.



Glatte Straßen und starke Windböen erschweren Verkehr

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Dienstagabend vor überfrierender Nässe und Frost sowie vor starken Windböen in Berlin und Brandenburg gewarnt. Auch am Mittwochmorgen bleibt es teils gefährlich glatt. Besonders betroffen sind der Norden und Süden Brandenburgs. Die Polizei warnt vor Blitzeis in den Kreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Elbe-Elster. Auch die Verkehrsinformationszentrale Berlin warnt auf Twitter vor "örtlichem Glatteis".

Auch den restlichen Mittwoch werden schwierige Straßenverhältnisse in der Region vorherrschen. Laut Deutschem Wetterdienst sind immer wieder Schneeschauer bei zwei bis vier Grad möglich. Hinzu kommen teils starke Windböen. Ab den Nachmittagsstunden erwarteten die Meteorologen teils kräftigen Schneefall mit Sichtbehinderungen und Mengen zwischen einem und drei Zentimetern sowie erneuter Glättegefahr.



Sendung: Inforadio, 13.01.2021, 7:20 Uhr