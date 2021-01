Medizinische Masken sind ab dem Wochenende Pflicht im ÖPNV und in Geschäften - auch in Berlin und Brandenburg. Bei den teureren FFP2-Masken ist der richtige Sitz entscheidend. Für Lungenkranke oder anderweitig geschwächte Menschen sind OP-Masken besser geeignet.

Nach den jüngsten Bund-Länder-Beschlüssen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist das Tragen von medizinischen Masken im Nahverkehr, beim Einkaufen oder auch bei Gottesdiensten Pflicht. Vorgeschrieben wird nun die Nutzung von OP-, KN95-Masken oder auch FFP2-Masken. In Brandenburg greift diese Regelung ab Samstag, in Berlin einen Tag später.

Dass das Institut von der privaten Nutzung solcher FFP2-Masken prinzipiell abraten würde, wie der rbb am Donnerstag zunächst berichtet hatte, stellte sich auf Nachfrage von rbb|24 als falsch heraus. Auf der RKI-Webseite [rki.de] stand bis Freitagnachmittag als Antwort auf eine der "häufig gestellten Fragen" zu Corona: "In den 'Empfehlungen der BAuA und des ad-Hoc AK 'Covid-19' des ABAS zum Einsatz von Schutzmasken im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 werden FFP2-Masken nicht zur privaten Nutzung empfohlen."

Das RKI bezog sich in dieser Antwort vom vergangenen November also auf die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), tätigte diese Aussage gar nicht selber. Die BAuA rät in ihren besagten Empfehlungen aber gar nicht von der privaten Nutzung ab, sie wurden am Freitag aktualisiert [baua.de]. Ein Pressesprecher bestätigte rbb|24 am Freitag auf Nachfrage, dass die Bundesanstalt diese Aussage nicht treffe. Auf erneute Nachfrage aktualisierte das RKI die Antworten auf seiner Seite zu FFP2-Masken.

Ihr Fazit nun: Entscheidend ist die richtige Anwendung einer solchen FFP2-Maske, sie muss perfekt sitzen, nur dann schützt sie besser. Für ansonsten gesunde Nutzer werden keine Einschränkungen genannt. Weil aber viele Privatnutzer die Handhabung nicht beherrschen, sieht das RKI die Einschränkung: "Bei der Anwendung durch Laien ist ein Eigenschutz über den Effekt eines korrekt getragenen Mund-Nasen-Schutzes hinaus daher nicht zwangsläufig gegeben."