Bild: dpa/Britta Pedersen

Nabu startet Vogelzählaktion - Welche Vögel sind noch da?

07.01.21 | 15:38

Der Naturschutzbund (Nabu) ruft die Menschen in Berlin und Brandenburg dazu auf, wie schon in den vergangenen Jahren auch jetzt wieder Wintervögel vor der eigenen Haustür zu zählen. Die Vogelzählaktion geht von Freitag bis Sonntag in die elfte Runde, wie die Organisation am Donnerstag ankündigte.



Wer an der "Stunde der Wintervögel" teilnehmen möchte, soll in dem Zeitraum eine Stunde lang im Auge behalten, welche Vögel sich in welcher Anzahl an einem Ort wie Balkon, Garten oder Park zeigen. Die Daten können dann telefonisch, im Internet [nabu.de] oder mit einer Nabu-App gemeldet werden.

Fokus liegt auf Blaumeisen

Seit vielen Jahren ist bei der Aktion der Spatz der am häufigsten gesichtete Vogel in Brandenburg und auch in Berlin. Im vergangenen Jahr war es laut Nabu auch dieser Haussperling, gefolgt von der Kohlmeise und dem Feldsperling.



In diesem Jahr interessiert sich der Nabu insbesondere für Blaumeisen. Hintergrund ist eine durch ein Bakterium ausgelöste Epidemie im vergangenen Frühjahr. Bei der Zählung im Mai vergangenen Jahres seien auch in der Region Berlin-Brandenburg entsprechend weniger Blaumeisen gesichtet worden, sagte Nabu-Expertin Manuela Brecht. Die Frage sei nun, ob immer noch ein Effekt spürbar sei.

Mehr Teilnehmer durch die Corona-Pandemie?