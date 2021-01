Menschen in Berlin und in Brandenburg könnten am Samstagmorgen in einem weißen Winterpanorama erwachen. Zwischen fünf und 15 Zentimeter Neuschnee sollen ab Freitagabend in der Region fallen, wie Andreas Gassner, Wetterexperte von der Meteogroup, erklärte. "Wer bisher noch nicht mit dem Schlitten unterwegs war, kann das am Samstag sicher an vielen Orten in der Region nachholen", so der Meteorologe.

Im Süden Brandenburgs kündigen erste Flocken das Treiben schon am Freitagmittag an: Vom Fläming aus breitet sich eine Schneedecke dann laut Vorhersage nach und nach bis in den Norden Brandenburgs aus. Wie viel Schnee noch in der Uckermark ankommt, sei nicht ganz klar, sagte Gassner. Mit großer Sicherheit dürfte aber Berlin am Freitagabend noch eine gute Portion Schnee abbekommen - der Süden der Hauptstadt wohl sogar noch mehr als der Norden. Die Temperaturen liegen bis zum Samstag voraussichtlich um den Gefrierpunkt.