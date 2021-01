Seit Neujahr gelten in Berlin und Brandenburg neue Fahrpreise für Busse und Bahnen. Wer aber noch Fahrkarten zum alten Preis hat, die im vergangenen Jahr gekauft wurden, kann diese in bestimmten Fällen noch bis Ende Juni nutzen. Das gilt für Einzelfahrausweise, Tageskarten, Kleingruppentageskarten und 7-Tage-Karten - vorausgesetzt, sie sind nicht entwertet. Darauf hat der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) am Montag hingewiesen.