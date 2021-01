Die Berliner Stadtreinigung (BSR) holt ab Donnerstag (7. Januar) wieder die Weihnachtsbäume ab. Die BSR-Fahrer steuern bis zum 20. Januar nach und nach die verschiedenen Stadtteile an, um die Bäume einzusammeln. Es gibt immer zwei Abholtermine pro Stadtteil.

Wann genau die BSR an den eigenen Wohnort kommt, erfährt man auf der Internetseite: www.bsr.de/Weihnachten [bsr.de]. Die Bäume sollten am Vorabend abgeschmückt und gut sichtbar am Straßenrand abgestellt werden.